Trump difende giudice Kavanaugh: democratici tentano di distruggerlo

"Stanno tentando di distruggerlo": questa l'accusa mossa da Donald Trump ai democratici sul caso Kavanaugh. Nel corso di un comizio in Tennesee il presidente Usa ha affermato come "stanno tentando di distruggere Kavanaugh perché sanno che seguirà la Costituzione così come è scritta". Intanto nei confronti del giudice della Corte Suprema nominato da Trump arrivano le accuse di una terza donna secondo cui Kavanaugh "era molto aggressivo e un ubriacone".