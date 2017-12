Trump: Cuba non sta facendo la cosa giusta ma la sistemeremo

Donald Trump spera che "tutto si normalizzerà con Cuba, ma ora non stanno facendo la cosa giusta e finché non faranno la cosa giusta noi non faremo la cosa giusta". "Dobbiamo essere forti con Cuba. Il popolo cubano è un popolo incredibile. Loro mi sostengono fortemente. Ma metteremo in riga" L'Avana, ha detto rispondendo ai reporter al suo rientro alla Casa Bianca da Camp David.