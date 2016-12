Trump contro Rubio: ruba a partito

Si infiamma il dibattito interno al partito Repubblicano in vista del Super-martedì che potrebbe decidere chi sarà il candidato alla Casa Bianca per il Gop. Il favorito Donald Trump, accusato di aver assunto clandestini e di non aver resa pubblica la sua dichiarazione dei redditi, risponde per le rime al suo principale sfidante, Marco Rubio: E' un bugiardo. Io non sono un truffatore, è lui ad aver rubato al Partito repubblicano".