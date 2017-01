Trump contro la Toyota: fabbrica negli Usa o pagherete tasse pesanti

Dopo la critica nei confronti della General Motors, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump punta il dito anche contro la Toyota. La casa automobilistica giapponese "ha detto che realizzerà una nuova fabbrica a Baja, in Messico, per costruire le auto Corolla per gli Usa. Non se ne parla! Costruisca la fabbrica in America oppure paghi pesanti tasse doganali", ha scritto il tycoon su Twitter.