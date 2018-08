Trump contro Google: "Il motore di ricerca è truccato"

In un secondo tweet il tycoon ha aggiunto che "il 96% dei risultati su 'Trump News' proviene da media nazionali di sinistra, molto pericoloso". Secondo il presidente americano il motore di ricerca sta sopprimendo le voci dei Conservatori e nascondendo le informazioni e le notizie buone. "Stanno controllando ciò che possiamo e non possiamo vedere. Questa è una situazione molto seria. Sarà affrontata", ha concluso.



Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...