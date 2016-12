Trump contro giudice che lo accusa: "E' ostile, è un messicano"

Donald Trump, candidato presidenziale repubblicano, ha attaccato per la sua origine etnica il giudice Gonzalo Curiel, che ha deciso di rendere noti alcuni documenti della class action per truffa contro l'ex università del tycoon. Trump l'ha definito "Ostile", "una persona che odia", un "messicano". Il giudice è in realtà nato e cresciuto negli Usa.