Trump: con taglio tasse ritornano dall'estero 4mila mld di dollari

"Se riusciremo ad approvarla, la riforma fiscale genererà la creazione di posti di lavoro e, direi, 4mila miliardi di dollari in valore economico di profitti all'estero che torneranno in Usa". Lo ha detto Donald Trump in una dichiarazione al Senato. "Anche se nessuno sa la cifra esattamente", ha precisato. Nessun riferimento al violento duello a distanza con il senatore repubblicano Bob Corker, che lo accusa di non dire la verità.