Trump: "Con me il terrorismo islamico resterà fuori dagli Usa"

"Con me il terrorismo islamico resterà fuori dal Paese": è la promessa di Donald Trump, che assicura una stretta sull'immigrazione indicando ancora una volta il muro al confine con il Messico come una delle soluzioni. E attacca di nuovo Obama, definendolo "un incompetente che non combatte per gli americani perché è troppo impegnato a giocare a golf, e quando ha finito e torna alla Casa Bianca parla dei gas serra e del cambiamento climatico"