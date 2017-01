Trump: "Con il muro nostri rapporti con il Messico miglioreranno"

"Lavoreremo in partnership con i nostri amici in Messico per migliorare le opportunità ad entrambi i lati della frontiera". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo aver firmato il decreto per la costruzione della barriera al confine tra Usa e Messico. "Il nostro rapporto con il Messico migliorerà", ha quindi aggiunto.