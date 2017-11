Trump, commercio: "Regole sono cambiate, Usa siano rispettati"

"Dopo il tour dell'Asia tutti i Paesi che hanno rapporti commerciali con noi sanno che le regole sono cambiate. Gli Stati Uniti devono essere trattati in modo equo e reciproco. Gli enormi deficit commerciali devono scendere rapidamente!". Lo scrive in un tweet il presidente americano Donald Trump, che in un altro messaggio critica duramente gli accordi commerciali firmati dalle passate amministrazioni definendoli "spettacoli dell'orrore".