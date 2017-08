Trump come Hitler, la copertina shock di una rivista tedesca solleva un polverone

In posa come la Statua della Libertà, saluto nazista, bandiera a stelle e strisce e titolo che riprende il "Mein Kampf", il celebre libro scritto da Adolf Hitler nel 1925. Questa la copertina che Stern, rivista tedesca, ha dedicato al presidente Usa Donald Trump. Decisione che, come prevedibile, ha sollevato un polverone social attorno al periodico, anche per via a riferimenti (sempre in prima pagina) a Ku Klux Klan, neonazismo e razzismo.