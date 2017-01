Trump chiama principe Emirati: rafforzare cooperazione contro Isis

Donald Trump e il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed hanno ribadito in una telefonata la "forte partnership e l'impegno a rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo islamico". Lo riferisce la Casa Bianca. I due leader hanno discusso dei "recenti sviluppi in Medio Oriente, inclusa la lotta all'Isis e gli sforzi comuni per affrontare il conflitto nello Yemen". Accordo anche sulla creazione di "safe zone" per i rifugiati siriani.