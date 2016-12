Trump: cancellare intesa con Iran

"La mia priorità è smantellare l'accordo con l'Iran sul nucleare". Così il candidato per la nomination repubblicana Donald Trump apre il suo intervento alla conferenza annuale della potente lobby americana pro-Israele, Aipac. "Vi parlo come vero amico di Israele. Sono nuovo in politica, ma non nuovo al sostegno di Tel Aviv", sottolinea.