Trump, bufera per un tweet in difesa di Ivanka: ha usato l'account presidenziale

E' di nuovo bufera sull'uso di Twitter da parte di Donald Trump, che è stato travolto dalla critiche per aver ritwittato il suo account personale con quello presidenziale. Il cinguettio incriminato è quello in cui il presidente americano attacca i grandi magazzini Nordstrom per aver interrotto la vendita della linea di abbigliamento e accessori della figlia Ivanka.

Il presidente americano ha criticato la "ingiusta" decisione della catena di negozi di lusso Nordstrom di non vendere più il brand di abbigliamento della figlia Ivanka. "Mia figlia Ivanka è stata trattata ingiustamente da Nordstrom", ha dichiarato il presidente su Twitter, alcuni minuti dopo aver pronunciato un discorso sulla sicurezza interna davanti all'associazione degli sceriffi americani.



Il boicottaggio contro l'azienda - Colpito da diversi appelli al boicottaggio, Nordstrom aveva annunciato la settimana scorsa che non avrebbe più venduto borse, scarpe e capi di abbigliamento griffati Ivanka Trump. Contattata dall'Afp, una portavoce del gruppo aveva giustificato la decisione con un calo delle vendite. "Basandoci sulla performance della marca, abbiamo deciso di non comprare (i prodotti di Ivanka Trump, ndr) per questa stagione", aveva dichiarato la portavoce. Il gruppo, che conta circa 350 negozi negli Stati Uniti e in Canada, figurava sulla lista delle imprese da boicottare stilata dal sito "Grab Your Wallet" perché vendeva il brand di Ivanka Trump.



Bufera per l'uso privato dei social pubblici - Ma, l'ennesima, bufera su Trump non si è fatta attendere. Il presidente americano ha ritwittato se stesso sull'account '@Potus' ed è stato travolto dalla critiche. Trump ha twittato l'attacco con il suo account personale, poi però si è ritwittato con l'account ufficiale del presidente.