Trump: "Briefing intelligence sono noiosi e ripetitivi"

"Sono una persona intelligente, non ho bisogno di sentire la stessa cosa con le stesse parole ogni giorno per i prossimi otto anni". Così il presidente eletto Donald Trump ha risposto in una intervista alla Fox ad una domanda sul fatto che riceve pochi briefing dell' intelligence, in media uno alla settimana secondo la Cnn. Ma ha aggiunto di aver chiesto agli autori dei briefing di fargli sapere "se qualcosa cambia".