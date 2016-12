Trump, Berlusconi: "Garantirà agli Usa il ruolo di guida del mondo, gli faccio i miei auguri"

"Al Presidente Trump vanno i miei auguri. Sono sempre stato e sarò sempre il più leale alleato degli Stati Uniti in Europa, riconoscente al Paese che ha garantito la nostra libertà per tutto il ventesimo secolo". Lo scrive in una nota Silvio Berlusconi dicendo di essere "convinto che il Presidente scelto dal popolo americano potrà garantire con autorevolezza ed equilibrio il difficile ruolo degli Stati Uniti come Paese-guida del mondo libero".

"Sono sempre stato e sarò sempre il più leale alleato degli Stati Uniti in Europa, riconoscente al Paese che ha garantito la nostra libertà per tutto il ventesimo secolo - prosegue - Di fronte alle sfide del 21° secolo, ai pericoli per la pace e la sicurezza, all'aggressione del terrorismo e dell'integralismo, ai rischi e alle opportunità per l'economia mondiale, la grande democrazia americana costituisce un punto di riferimento fondamentale per tutti gli uomini e i paesi liberi".