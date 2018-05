Trump: "Bene dialogo tra le Coree, lavoriamo sull'incontro con Kim"

Donald Trump è molto soddisfatto per l'esito degli incontri tra i presidenti delle due Coree ed esprime il suo ottimismo twittando: "Le cose procedono molto bene, si lavora per fissare data e luogo per l'incontro con la Corea del Nord". Comunica poi di aver avuto "una lunga e ottima conversazione con Moon della Corea del Sud" dopo lo storico confronto tra i due leader e dice di aver "informato dei negoziati in corso" il premier giapponese Shinzo Abe.