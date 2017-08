Trump: avvertimento alla Corea del Nord forse non abbastanza forte

Il monito di scatenare "fuoco e furia" contro la Corea del Nord "forse non è stato abbastanza forte". Così il presidente americano Donald Trump ha replicato alle polemiche per le sue dichiarazioni che per molti hanno innescato un'escalation nella crisi tra Pyongyang e Washington. Alla domanda se fosse sul tavolo l'ipotesi di un "bombardamento preventivo" sul territorio della Corea del Nord Trump ha risposto: "Vedremo".