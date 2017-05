Trump autorizza Pentagono a decidere su truppe in Iraq e Siria

Il presidente americano, Donald Tump, ha dato al Pentagono l'autorità per determinare il numero di truppe necessarie in Iraq e in Siria nell'ambito della lotta contro l'Isis, ripristinando così un meccanismo che era in vigore prima delle amministrazioni Bush e Obama. Sarà dunque il segretario alla Difesa, James Mattis, a decidere se bisognerà inviare più soldati per sostenere le forze Usa già presenti nei due Stati.