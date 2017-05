Trump atterrato a Riad: prima tappa del tour internazionale

Il presidente degli Usa, Donald Trump, è atterrato a Riad, prima tappa del suo primo viaggio all'estero da quando è stato eletto. In agenda incontri con il re saudita Salman bin Abdelaziz e con altri responsabili politici per chiudere importanti accordi economici. Dopo aver lasciato la penisola arabica, Trump si recherà in Israele e in Italia.