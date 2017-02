Trump attacca New York Times: ha intenti diabolici, scrive bugie

Il New York Times ha "intenti diabolici, "le sue storie sono sbagliate. Basta guardare agli ultimi due anni: hanno dovuto scrivere una lettera di scuse agli abbonati per aver sbagliato sulle elezioni". Donald Trump sceglie il sito conservatore Breibart, che faceva capo allo stratega della Casa Bianca Steve Bannon, per tornare ad attaccare il New York Times, che "scrive bugie".