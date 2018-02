Trump attacca Fbi e dipartimento Giustizia: "Indagini politicizzate"

Donald Trump ha ritwittato il post dell'attivista conservatore Tom Fitton secondo cui "Hillary Clinton e il partito democratico tentarono di nascondere il fatto che avevano dato soldi a Gps Fusione (società di intelligence, ndr) per creare un dossier che fu usato dai loro alleati nell'amministrazione Obama per convincere in modo ingannevole una corte, a detta di tutti, a spiare il Trump team".



Il riferimento è al controverso dossier sui presunti rapporti fra Trump e i russi, stilato dall'ex spia britannica Christoper Steele, pagato dai dem e usato dall'Fbi - secondo i repubblicani - per intercettare un membro del comitato elettorale del tycoon.