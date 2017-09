Trump attacca Facebook: "E' da sempre contro di me"

"Facebook è sempre stato contro di me". L'accusa arriva da Donald Trump, che lo scrive su Twitter, tornando ad attaccare anche il "New York Times" e il "Washington Post". I due quotidiani, avverte, continuano a veicolare "fake news" per contrastarlo. "Si tratta di collusione?", ipotizza dunque il presidente americano, aggiungendo che "la gente è con me".