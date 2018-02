Trump attacca di nuovo l'Fbi: "E' diventato strumento contro di me"

L'Fbi è diventato "uno strumento in mano ad attori politici anti-Trump". A sostenerlo è il presidente americano, che in un tweet sottolinea come ciò sia "inaccettabile in una democrazia e dovrebbe allarmare tutti quelli che vogliono un Fbi che non sia di parte". E, tornando sul memo desecretato venerdì, spiega che il documento riporta "fatti inquietanti su come l'Fbi sembra essere stato usato per influenzare le elezioni del 2016".