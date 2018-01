Trump apre a cittadinanza Dreamers, "regolarizzati" in 10-12 anni

Donald Trump ha detto di essere pronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni" ai Dreamers, i circa 800mila immigrati entrati illegalmente negli Usa quando erano minorenni. La "sanatoria" è la richiesta chiave dei democratici per approvare la legge di bilancio. Trump in cambio vorrebbe però anche i fondi per muro con il Messico, l'abolizione della lotteria dei visti e della catena migratoria.