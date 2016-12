"La mia preghiera in questo Thanksgiving è che cominciamo a sanare le nostre divisioni". Lo afferma il presidente eletto, Donald Trump, nel video messaggio agli americani per la festa del Ringraziamento. "La campagna elettorale è finita, e ora comincia una campagna nazionale per ricostruire il nostro Paese e rispettare la promessa di un'America che funzioni per tutti. Chiedo - continua Trump - a tutti di unirsi a me in questo sforzo".