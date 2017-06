Trump: annullo il precedente accordo unilaterale di Obama con Cuba

"Cancello l'accordo unilaterale siglato da Obama con Cuba". Lo afferma Donald Trump, annunciando nuove politiche per L'Avana e auspicando libere elezioni nel Paese. "L'ex inquilino della Casa Bianca non ha aiutato i cubani, ha arricchito il regime", mette in evidenza Trump, criticando Obama anche sul piano dei diritti umani. "I dissidenti cubani hanno testimoniato come il comunismo possa distruggere una nazione".