Trump: anche Obama nel 2011 sospese i visti ai rifugiati iracheni

Per giustificare il suo bando temporaneo anti rifugiati e anti immigrati Donald Trump ha chiamato in causa il suo predecessore Barack Obama. "La mia politica è simile a ciò che fece il presidente Obama nel 2011 quando bandì i visti per i rifugiati iracheni per sei mesi", spiega Trump in una nota. "I sette Paesi nominati nell'ordine esecutivo - aggiunge - sono gli stessi identificati precedentemente dall'amministrazione Obama come fonti di terrore".