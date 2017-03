Trump, anche Canada verso bando di pc e iPad in cabina su voli

Anche il Canada starebbe valutando la possibilità di introdurre restrizioni simili a quelle decise dagli Usa - e in seguito dal Regno Unito - che vietano di portare laptop e iPad in cabina per voli provenienti da otto Paesi a maggioranza musulmana, autorizzandone il trasporto solo in stiva. "Stiamo valutando le informazioni che ci sono state fornite", ha detto il ministro canadese dei Trasporti, Marc Garneau.