Trump alla Cia, ex direttore 007 Usa: comportamento vergognoso

L'ex direttore della Cia John Brennan ha detto che il presidente Usa Donald Trump "dovrebbe vergognarsi" per il suo comportamento al quartier generale dell'agenzia, a Langley. Lo ha rivelato Nick Shapiro, ex braccio destro di Brennan, secondo cui l'ex numero uno degli 007 americani "è profondamente rattristato e arrabbiato per la deprecabile dimostrazione di autoglorificazione di Trump di fronte al Muro della memoria degli eroi".