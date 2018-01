Trump al Wsj: "Ho un rapporto molto buono con Kim Jong-Un"

"Ho probabilmente un rapporto molto buono con Kim Jong-Un". E' quanto afferma a sorpresa il presidente americano Donald Trump in un'intervista al Wall Street Journal, senza entrare nel dettaglio e senza precisare se abbia mai parlato o meno con il leader nordcoreano. A una domanda al riguardo Trump risponde: "Non commento. Non voglio dire se l'ho fatto o meno. Non voglio commentare".