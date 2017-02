Trump, agenzia dogane apre "bando" ai progetti per muro Messico

Parte negli Usa l'iter per la costruzione del muro al confine col Messico. L'agenzia americana per le dogane e la protezione dei confini ha annunciato che, nei primi giorni di marzo, accetterà le proposte per la progettazione della barriera. Le idee saranno selezionate per il 20 marzo, mentre entro il 24 le compagnie prescelte dovranno definire i costi dell'infrastruttura, alla quale sovrintende il dipartimento per la Homeland security.