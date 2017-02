Trump accusa Obama: "C'è lui dietro le fughe di notizie e dietro le proteste"

"Penso anche che sia una questione politica - ha continuato -, è così che vanno le cose". Quanto alle fughe di notizie nella sua amministrazione, Trump ha risposto all'intervistatore, durante il programma "Fox and Friends": "Non si sa mai cosa succede esattamente dietro le quinte. Sa, è probabile che lei abbia ragione o è possibile, ma non si sa mai".



Ha poi aggiunto: "No, penso che dietro ci sia il presidente Obama perché i suoi sono certamente dietro" le fughe di notizie: "Ed è possibile che alcune delle fughe di notizie provengano da quel gruppo, che sono veramente serie perché sono molto dannose in termini di sicurezza nazionale. Ma io capisco anche che è politica....e probabilmente continuerà". Trump, sottolinea la Cnn sul suo sito, non ha portato alcuna prova delle sue affermazioni.



L'accusa del presidente degli Stati Uniti arriva poco dopo la decisione di disertare la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, prevista il 29 aprile. Ha parlato anche di questo dicendo che i media "creano storie false, con fonti finte, che non esistono. Per questo ho pensato fosse inappropriato andare alla cena. Ho grande rispetto per la stampa e i giornalisti. Ma ho pensato fosse meglio fare così. Non significa che non andrò il prossimo anno". All'appuntamento annuale dell'associazione nessun presidente è mai mancato nella storia del Paese.