Trump accusa Hillary Clinton di essere malata, lei replica: menzogne

Si infiamma ulteriormente la corsa alla Casa Bianca. Lo staff del candidato repubblicano Donald Trump accusa la rivale democratica Hillary Clinton di essere malata. A seminare i dubbi è stato per primo Rudolph Giuliani, l'ex sindaco di New York diventato uno dei consiglieri del tycoon. A stretto giro di posta è arrivata la replica piccata, con tanto di certificato di buona salute, dell'entourage della ex First Lady: "Folli teorie cospiratorie".