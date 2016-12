Trump a Obama: per milioni di poveri America non è già grande

"Il nostro Paese non si sente 'già grande' per i milioni di persone meravigliose che vivono in povertà, nella violenza e nella disperazione". Così Donald Trump risponde via Twitter al messaggio lanciato dalla convention democratica di Philadelphia da Joe Biden a Barack Obama, ovvero che l'America è già grande e non ha bisogno di tornare ad esserlo, come invece recita lo slogan del candidato repubblicano ("Make America great again").