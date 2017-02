Trump a media Israele: "Continuare con insediamenti mina la pace"

Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la politica del governo israeliano di andare avanti con gli insediamenti "non è un bene per la pace". Lo ha detto in un'intervista a "Israel HaYom", che sarà pubblicata in vista dell'incontro a Washington con Benjamin Netanyahu, lunedì prossimo. Riguardo al trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, Trump ha detto di "pensarci in maniera molto seria".

Il presidente Usa, dunque, non ritiene positivo lo sviluppo delle colonie israeliane in Cisgiordania. Il tycoon ha spiegato di "volere la pace in Medio Oriente" e che forse "sarà possibile una pace più vasta che non una pace israelo-palestinese". E a proposito dello Stato ebraico, Trump ha garantito di non voler "condannare Israele, ha già passato abbastanza. Comprendo Israele molto bene e l'apprezzo molto".



A proposito dell'accordo con l'Iran, il presidente americano lo ha definito "un disastro per Israele". Infine un pensiero su Netanyahu, che incontrerà lunedì alla Casa Bianca: "E' una buona persona e l'ho sempre avuto in simpatia".