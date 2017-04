Trump a Filadelfia: "Presto prenderò una grande decisione sull'accordo sul clima"

Nel suo nuovo attacco ai media, Trump, riferendosi alla tradizionale cena dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca da lui disertata, ha spiegato che "la politica di Washington e i media sono stasera riuniti insieme, ma il presidente non c'è. Ha preferito passare la serata con persone molto migliori". E tra le ovazioni dei suoi fan, ha proseguito definito i media "disonesti, una disgrazia. Non potrei essere più felice di essere oltre 100 miglia lontano da Washington". A stretto giro è arrivata la replica da parte di Jeff Mason, presidente dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Il quale, aprendo la cena alla quale Trump ha deciso di non partecipare ha spiegato che "siamo qui per celebrare la libertà di stampa e il buon giornalismo, non per celebrare la presidenza". E ha sottolineato che "non siamo fake news, e non siamo il nemico del popolo americano. Un attacco a noi è un attacco a tutti gli americani".



Durante il suo comizio, il presidente ha quindi parlato della situazione in Corea del Nord, spiegando che "la Cina ci sta aiutando, ho avuto un buon incontro con il presidente Xi, abbiamo parlato ore e ore, è una brava persona. Hanno un grande potere ma per loro non è una situazione facile". Poco prima, in un'intervista alla Cbs, Trump aveva spiegato che se Pyongyang procederà con un nuovo testo nucleare "non sarò contento. E posso dirvi che credo che neppure il presidente cinese, che è un uomo molto rispettato, sarà felice".



Trump è quindi passato a parlare dell'accordo sul clima, annunciando che "presto sull'accordo di Parigi sul clima negoziato da Barack Obama prenderò una grande decisione": martedì è infatti previsto un incontro tra i consiglieri del presidente americano per discutere l'eventuale ritiro degli Usa dall'intesa siglata in seno alle Nazioni Unite.