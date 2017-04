Truffa blindati italiani a Kabul, cinque ufficiali a giudizio

Il gip del tribunale militare di Roma ha rinviato a giudizio 5 ufficiali coinvolti nella presunta truffa riguardante la blindatura, più leggera e meno costosa di quella pattuita, dei veicoli civili destinati ad alcuni militari del contingente italiano in Afghanistan. Un sesto imputato è morto suicida due settimane fa. L'inchiesta prese le mosse da un'altra morte, quella nel 2010 del capitano Marco Callegaro. Per i parenti non è stato un suicidio.