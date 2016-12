Troppo grasse, 8 conduttrici sospese dalla tv in Egitto

In pieno dibattito sulla legittimità del divieto del "burkini" sulle spiagge francesi compare sui media occidentali la notizia di un'altra imposizione che riguarda il "mostrarsi" del corpo della donna, stavolta in un Paese a maggioranza musulmana quale l'Egitto. Ben otto conduttrici sono state infatti sospese dalla tv di stato Ertu (Egyptian Radio and Television Union) perché "troppo grasse": potranno tornare al lavoro solo quando avranno perso peso, anche se nel frattempo saranno ugualmente retribuite.

A riferire con tempismo la notizia la Bbc, che riporta anche l'immagine di una delle presentatrici sospese: la bella e giunonica Khadija Khattab, lunghi capelli biondi scoperti e accollata camicetta rosa. La presentatrice avrebbe protestato con un altro giornale, Al-Yawm al-Sabi, dicendo che dovrebbe essere il pubblico a giudicare se lei è effettivamente "grassa" e merita che le sia impedito di lavorare.



"Decisione viola la Costituzione" - La vicenda è stata condannata dal Centro per l'orientamento e la consapevolezza giuridica delle donne, secondo il quale il caso "viola la Costituzione" ed è una forma di violenza contro le donne. La Carta fondamentale varata nel 2014 impegna lo Stato a "raggiungere l'eguaglianza tra donne e uomini in tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali" ed a proteggerla da qualunque forma di violenza.



La decisione prese dalla presidente del canale - Ma nonostante le critiche giunte da più parti, con attiviste che hanno parlato di discriminazione di genere, l'emittente ha fatto sapere che non ritirerà la sua decisione. A prenderla era stata la presidente di Ertu Safaa Hegazy, ex conduttrice assegnata all'incarico nell'aprile scorso: secondo Egyptian Streets anche a lei, dopo 17 anni in quel ruolo, era stato proibito di mostrarsi in video nell'ambito di un piano di rinnovamento che escludeva il sovrappeso.