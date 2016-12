Troppe foto rubate del principino George, Will e Kate dichiarano guerra ai paparazzi

CHE PESTE! I primi calci di Prince George

Weekend Reale impegnato per Kate Middleton, il principe William e il piccolo George, che è stato il protagonista indiscusso di tutto il fine settimana. Prima alla parata del Trooping the Colour dalla finestra mentre faceva boccacce, poi in braccio a papà per il passaggio degli aerei della Raf. Infine piccola peste...