Tripoli:no governo unità nazionale

Il governo di salvezza insediato a Tripoli, non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha annunciato che "non cederà i propri poteri all'esecutivo di unità nazionale del premier designato Fayez al Sarraj", sponsorizzato dalle Nazione Unite. "L'esecutivo Sarraj è imposto dall'esterno e i libici non lo accetteranno mai", si legge in una nota.