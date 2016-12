Triplice attentato in Ciad,27 morti

Un triplice attentato suicida in un'isola del lago Ciad ha ucciso almeno 27 persone e ne ha ferite un'ottantina. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza locali, come si apprende dalla Bbc. Gli attentatori si sono fatti esplodere in tre punti diversi all'interno di un mercato dell'isola di Loulou Fou, in una regione del Ciad dove da un mese le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza dopo un'ondata di attacchi dei jihadisti di Boko Haram.