Trionfo Le Pen, Renzi: "Ue cambi" Salvini esulta: "Ha vinto la speranza"

Il presidente del Consiglio ha tuttavia escluso che nel nostro Paese questo possa accadere: " In Italia no. In Italia vinciamo noi perché le riforme stanno finalmente dando frutti: la maggioranza degli italiani sta con chi vuole cambiare, non con chi sa solo lamentarsi".

Salvini: "Vince la speranza, non la xenofobia" - Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, affida a Facebook la sua reazione, ben diversa da quella di Renzi, al trionfo elettorale dell'estrema destra francese: "Meno immigrazione, meno regole idiote europee e più lavoro. Per alcuni giornalisti di sinistra italioni la vittoria della Le Pen è la vittoria della xenofobia, della paura e del razzismo. Imbecilli. E' solo legittima difesa, è la vittoria della speranza. Siamo razzisti? No, siamo normali".



Poi il numero uno del Carroccio aggiunge: "Oggi sono felice, felice anche per il risultato di Marine, ma questo non è che l'inizio. Diciamo che è l'ultimo avviso: se l'Europa non cambia e se non si riscrivono tutti i trattati, restituendo il potere ai cittadini, questa Europa è finita".



Brunetta: "Europa miope" - Anche Forza Italia, per voce di Renato Brunetta, critica Bruxelles: "La vittoria di Marine Le Pen è l'altra faccia degli errori dell'Europa, di un'Europa miope, burocratica, ad egemonia tedesca, che ha sbagliato tutto dall'inizio della crisi, col 'sangue, sudore e lacrime' in economia. Con solo la Germania a trarre vantaggi dalla crisi, pagata da tutti gli altri paesi del Sud".



Il capogruppo degli azzurri alla Camera dei deputati aggiunge: "A far vincere la Le Pen è stata quest'Europa sbagliata, che noi vogliamo cambiare, che il centrodestra unito in Italia vuole cambiare. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, e tutti quelli che vorranno stare in un centrodestra unito, che già oggi secondo i sondaggi supera Renzi ed il suo populismo demagogico di sinistra".