Trinidad Tobago, poliziotto schiaffeggia un disabile: sospeso

12:09 - Sono costati la sospensione dal servizio questi tre schiaffi dati a un portatore d'handicap in carrozzina con il quale aveva avuto una discussione. Protagonista della vicenda a Trinidad Tobago un nerboruto poliziotto in borghese, che ha affrontato senza ritegno la propria vittima, forse colpevole solo di aver alimentato un equivoco verbale con la collega agente in uniforme (per la verità neppure lei troppo tenera con il disabile), qualche minuto prima.