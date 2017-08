Tregua Siria, Usa: "Passo importante per obiettivi comuni"

"Un importante passo verso obiettivi comuni" come sconfiggere l'Isis e contribuire alla "fine del conflitto in Siria". Così il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. Master ha definito l'accordo per il cessate il fuoco nel sud-ovest. Lo rende noto la Casa Bianca. Dopo aver fatto questo "passo fiducioso" con i governi di Russia e Giordania, il presidente Trump ha discusso l'intesa con molti leader al G20.