Tregua Siria, Kerry: verso accordo

Sul cessate il fuoco in Siria è stato raggiunto un "accordo di principio provvisorio", come ha annunciato John Kerry. Il segretario di Stato Usa ha detto di aver parlato con il collega russo Sergey Lavrov dell'accordo e adesso sia gli Stati Uniti sia Mosca raggiungeranno tutte le parti in conflitto. Ora Kerry spera in un colloquio Obama-Putin, dopo il quale l'intesa potrebbe essere attuata.