Tregua Siria,Kerry e Lavrov soddisfatti: rispettato cessate il fuoco

Mosca e Washington sono soddisfatti per la tenuta della tregua in Siria, come hanno fatto sapere il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa John Kerry. I due diplomatici hanno detto di apprezzare "il modo in cui il regime del cessate il fuoco viene osservato nel Paese", chiedendo che la tregua venga resa permanente, secondo quanto ha riferito lo stesso Lavrov dopo una conversazione con il suo omologo statunitense.