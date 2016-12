Treblinka, morto l'ultimo superstite

Nel lager nazista in 13 mesi furono massacrati circa 870.000 ebrei. Nell'agosto 1943 Willenberg aveva peso parte ad una rivolta di internati in quel campo in cui furono sterminati 800 mila ebrei polacchi e greci, nonché 2.000 zingari. Solo 200 reclusi riuscirono ad evadere assieme con lui nelle foreste attorno a Treblinka. In seguito Willenberg entrò nelle forze partigiane polacche e nel 1944 combatté i nazisti a Varsavia.



Nel 1950 immigrò in Israele, diventando col tempo un alto funzionario statale. Una volta in pensione concentrò le energie nel raccogliere (in un libro e in un documentario dal titolo "Rivolta a Treblinka") le sue testimonianze sul campo di sterminio nazista e accompagnò ripetutamente in Polonia delegazioni di adolescenti israeliani.