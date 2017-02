Travel ban, Trump: problema se non possiamo decidere chi entra

"Quando un Paese non può più dire chi può e non può entrare e uscire, soprattutto per ragioni di sicurezza, è un gran problema". Così scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Venerdì 27 gennaio Trump ha firmato un ordine esecutivo, il travel ban (ora sospeso), che blocca per 120 giorni gli ingressi di tutti i rifugiati negli Usa e vieta per 90 giorni l'ingresso negli Usa a cittadini di alcuni Paesi.