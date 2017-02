Travel Ban, LeBron James: Usa grandi grazie alla "diversità"

LeBron James critica il decreto sull'immigrazione del presidente americano Donald Trump. In un'intervista a Hollywood Reporter, il campione dell'Nba invita gli americani a continuare a far sentire la propria voce e a battersi per le proprie idee: "La diversità è quello che rende questo Paese grande. Dobbiamo farci sentire e a batterci per le idee che uniscono la gente a prescindere dalla razza, dal genere, dall'etnia e dalla religione".